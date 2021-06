Felipe Calderón agradece a AMLO deseos de pronta recuperación tras positivo a Covid

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex presidente Felipe Calderón agradeció a Andrés Manuel López Obrador los deseos de pronta recuperación luego de haber dado positivo a Covid-19.

"Agradezco al Presidente @lopezobrador_ sus deseos de recuperación. Sigo con síntomas leves y oxigenando muy bien", dijo Calderón en Twitter.

Este día AMLO le deseó una pronta recuperación

Luego de conocerse que el ex mandatario es positivo a Covid-19, López Obrador le deseó que se “atienda rápido”.

Le deseo la recuperación al ex presidente Felipe Calderón, de manera sincera que salga adelante, que se atienda rápido, porque una de las lecciones que nos dejó esto es que si se atiende pronto hay más posibilidades de salir bien”, dijo.

Ayer Calderón Hinojosa dio a conocer la noticia a través de Twitter.

"Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo", escribió en la red social.



Agregó: "Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo".