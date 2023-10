Federación presentará propuesta legal por dictamen de Semarnat en Río Sonora en “unos 15 días”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El gobierno federal tendrá una propuesta legal para actuar en el Río Sonora en 15 días, luego del dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre los impactos del derrame de 40 mil metros cúbicos de metales pesados de la mina Buenavista del Cobre, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre qué se hará para atender a las comunidades del Río Sonora, luego de que la dependencia dictaminara que la contaminación por metales pesados en el suelo es alarmante y pone en riesgo a la salud de la población, además de que el impacto económico es de 20 mil 500 millones de pesos y no de 2 mil millones de pesos contemplados en el Fideicomiso.

“¿En cuánto tiempo?”, se le preguntó.

López Obrador adelantó que mañana sostendrá una reunión con Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, para hablar sobre el dictamen del Río Sonora.

Nada más es el dictamen sobre los daños causados y también la demostración de que el fideicomiso que se hizo en ese entonces no solo no fue suficiente sino que ni si quiera se aplicó todo el recurso y no hay transparencia en el manejo de esos recursos, entonces vamos todavía a revisarlo y se va a informar aquí", indicó.