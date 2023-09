AMLO anuncia dictamen de Semarnat sobre derrame de Grupo México en el Río Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya elaboró un dictamen sobre el derrame de 40 mil metros cúbicos de metales pesados en el Río Sonora en agosto de 2014.

“Lo del Río Sonora ya está el dictamen, iban a subirlo a la página”, dijo al concluir su conferencia matutina en Palacio Nacional.

El mandatario pidió que María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, informe sobre el dictamen y los alcances del análisis.

La Semarnat publicó el “Dictamen de Diagnóstico Ambiental del Río Sonora” en donde establece que el derrame fue “responsabilidad de la empresa minera” de Grupo México, debido a que el diseño hidrológico del sistema de prensas Tinajas 1 “fue inadecuado”.

Como se demostró, el sistema de presas no tuvo la capacidad de almacenar el escurrimiento producido por un tren de tormentas no extraordinario. Además, las acciones de reingeniería realizadas por la empresa en el sistema Tinajas 1 posteriores al derrame, indican que la empresa minera reconoce de forma implícita el mal diseño hidrológico del sistema original, invirtiendo recursos económicos importantes en la reconstrucción del sistema. Desafortunadamente, las consecuencias ambientales y económicas que se derivaron de este derrame sobre las comunidades no fueron atendidas”, concluyó la Semarnat.