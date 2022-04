Federación alista empresa para explotar litio; deberá ser “muy eficiente”, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la empresa que se encargará de la explotación de litio en México no será burocrática y tendrá que ser “muy eficiente”.

Vamos a buscar que no sea un aparato burocrático, que sea realmente gente de absoluta confianza, honestos, expertos en la cuestión minera o en la administración pública”, dijo.

El mandatario precisó que luego de la publicación de la Ley Minera que nacionaliza el litio, el gobierno federal cuenta con 90 días para presentar la empresa.

“Tomará tiempo”

“Vamos a pensar para ver también en dónde se inscribe, si puede ser Hacienda, si puede ser la misma Comisión Federal de Electricidad, si puede ser la Secretaría de Energía, si puede ser la Secretaría de Economía, o sea, vamos a ver dónde conviene más y empezar a trabajar ya con el sistema geológico y empezar a ver exploraciones”, indicó.

López Obrador reconoció que llevará tiempo el procesamiento de litio en el País y no debe pensarse en un corto plazo.

“Todo lo que son las exploraciones mineras, eso lo saben quiénes se dedican a este sector, llevan tiempo, es exploración, luego son los procesos extractivos, la transformación de la materia limpia. Pero ya es importante tenerlo, que sea la nación la que lo tenga”, consideró.

Especial

¿Nombre de la empresa?

El Presidente descartó que la empresa se pueda llamar “Amlitio” o “Litiomex”; la primera porque pidió que nada lleve su nombre y la segunda, porque ya hay un registro así.

“Fíjense que hay que buscarle, porque lo de Litiomex había una empresa ya registrada, hay una que tiene el nombre Molitiomex. Lo otro, desde luego yo tengo en mi testamento político escrito de que no quiero que le pongan mi nombre a nada, a nada, y no quiero estatuas y no quiero nombres de calle”, dijo.

