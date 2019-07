Farmacias consultan más que el IMSS

CIUDAD DE MÉXICO.- El crecimiento de más de 20% anual en el número de unidades de consultorios adyacentes a las farmacias, así como su accesibilidad, fueron factores para que ahí se atiendan a más personas que en el IMSS, explicó el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Patrick Devlyn.



Por ello, el gobierno y el sector privado establecerán certificaciones para aproximadamente 12 mil 500 de estos consultorios que otorgan entre 200 mil y 220 mil consultas diariamente, cantidad superior a las 180 mil y 185 mil que da el IMSS.

De lo que se trata es de regular que el médico dé atención de primer nivel y que no se le pague por prescribir más medicamentos de los que requiere un paciente.“Lo que queremos es que exista un protocolo para que el médico y farmacia se adhieran para que no sólo se recete, sino que se siga un protocolo de revisión preventiva y que no se receten medicamentos que no necesita el paciente, ni son las opciones más caras”, agregó.

Devlyn expuso que como parte de los trabajos que realiza el Consejo de Salubridad General, en el que participa el sector empresarial, se atienden dos temas: elaborar una regulación para atender a los consultorios adyacentes a farmacias y determinar la nueva lista de medicamentos básicos en los que se incluirán aquellos fármacos innovadores que tienen mejores resultados en estudios clínicos.



Destacó que es necesario tener una regulación para los más de 12 mil 500 consultorios, ya que éstos registran un crecimiento de 20% anual. Solamente de 2010 a 2016, incrementaron en 266% y sigue el aumento a doble dígito.

El empresario dijo que el consejo de salubridad iniciará el análisis para cambiar el cuadro básico de medicinas, lo que implica que se quitarán aquellos que no son muy utilizados y entrarán fármacos innovadores, “no van a utilizar el precio como un criterio para definir qué medicamento entra y cuál sale”.Añadió que ese nuevo cuadro “debería estar listo en septiembre porque debe iniciarse el proceso para compra consolidada para 2020”.Sobre la licitación de medicinas que hizo el gobierno, dijo que ven de manera positiva el que se tomen el tiempo para revisar la calidad de las propuestas, pero les preocupa que para la distribución se contraten a empresas de fletes o mensajería a precios bajos, pero que no cumplan con la normatividad sanitaria.