Familiares piden ayuda para repatriar a biólogos mexicanos residentes de Tonga

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la erupción del volcán Tonga-Hunga Ha’apai, la isla quedó incomunicada, por ello familiares de dos biólogos que quedaron atrapados solicitaron ayuda al gobierno de México para repatriar a sus parientes.

Los biólogos Lesli Elisa Nava Flores y David Olaf Santillán González trabajan en la isla desde hace dos años en un proyecto para la preservación del coral y otras especies marinas.

Mi familia y yo estamos sumamente preocupados por el estado físico de mi hermana Elisa Pop Song y su amigo y colega David To Lose. No tenemos información clara por parte de ninguna autoridad, comprendemos que dentro del territorio de Tonga no hay internet y quizá tampoco energía eléctrica, pero consideramos que es de vital importancia que las autoridades pertinentes se aseguren de salvaguardar el estado físico de los mexicanos que están en Tonga en este momento" escribió Amelia Nava, hermana de Elisa.