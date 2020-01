Familia LeBarón marchara sin un zapato en honor a víctima

CIUDAD DE MÉXICO.- Adrián LeBarón Soto detalló que en la próxima marcha del 23 de enero, recorrerán desde Cuernavaca a la Ciudad de México, sin un zapato en honor a Mackenzie, la niña que sobrevivió al ataque donde tres mujeres y seis niños murieron,

Y es que Mackenzie, hija de Dawna Langford, caminó 14 kilómetros sin un zapato luego de ataque armado registrado cerca de La Mora, en Bavispe, Sonora. La menor tuvo que salir en busca de ayuda de cuatro menores que también resultaron heridos.

“El día 3 de noviembre eran tres madres con 26 hijos, para el día cuatro las habían matado y a seis de sus hijos. Hay 20 huérfanos, ¿qué vamos a hacer con esos 20 huérfanos?”, cuestionó Adrián LeBarón.

Se espera que a la marcha acudan miembros de colectivos que hayan perdido familiares, de secuestros, feminicidios, desaparecidos y “no líderes alborotadores”.

“Yo no quiero invitar a colectivos, que no se confunda, quiero invitar a los grupos de gente dolida, de policías muertos en Chihuahua, los colectivos chiquitos de desaparecidos en Tamaulipas. La palabra colectivos parece que indica un líder, no me interesa. No es número, es dolor lo que estamos llevando. A esos estoy reclutando, que vengan”, señaló.

Además, dijo que también llevarán casas de campaña para dormir mientras recorren los pueblos.

“Vamos a caminar sin un zapato en honor a Mackenzie, ella caminó 14 kilómetros buscando ayuda, a ver si las ampollas que nos salgan, nos duelen”.

Adrián LeBarón marchara junto a miembros de las familias afectadas durante el ataque, e incluso algunos de ellos viajarán desde Estados Unidos.

Con información de Excélsior