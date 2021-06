'El Tolteca' fue vinculado a proceso, presunto autor material del ataque a familia LeBarón

ESTADO DE MÉXICO.- Un juez federal vinculó a proceso y decretó prisión preventiva oficiosa contra Freddy Calles Romero, 'El Tolteca', presunto sicario del grupo criminal La Línea y brazo armado del cártel de Juárez, identificado como uno de los autores materiales del ataque contra integrantes de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora.

El incidente que dejó un saldo de nueve muertos, de los cuales seis eran niños. Por el momento, El Tolteca enfrentará un proceso por los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo dos órdenes de aprehensión contra Calles Romero, una por el mencionado delito y la otra por homicidio calificado. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El activista Adrián LeBarón indicó que las autoridades ministeriales le informaron que próximamente se cumplimentará el mandamiento judicial por el delito de homicidio contra los integrantes de su familia.

Y lo vincularon por delincuencia organizada, yo no puedo entrar a esas audiencias, nada más a las de homicidio y pregunté cuándo le iban a aplicar la orden de aprehensión por homicidio, y dijeron que están esperando un ratito para ver cómo avanza todo esto, hasta lo hicieron así por estrategia. Me imagino que no debe pasar un mes o dos y que vayamos porque a esa sí quiero entrar”, expresó.