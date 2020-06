Faltan hornos crematorios en el Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Los habitantes del Estado de México no sólo sufren por saturaciones en los servicios de cremación por la pandemia, si no que, además, deben pagar hasta 35 mil pesos en crematorios particulares debido a la falta de hornos gubernamentales.

En seis alcaldías de la Ciudad de México, las administraciones locales ofrecen servicios de cremación con cuotas de recuperación que pueden ir desde los mil 272 pesos.

En contraste, el Gobierno del Estado de México no cuenta con hornos crematorios, a excepción de Nezahualcóyotl.

Un caso particular es el del Municipio de Ecatepec, que en agosto de 2013 reinauguró un crematorio municipal del que presumió una licencia sanitaria para ofrecer el servicio a personas de escasos recursos por una cuota de mil pesos, incluso de manera gratuita.

Sin embargo, actualmente el horno no funciona debido a la falta de piezas, además de que el Ayuntamiento asegura que no cumple con normas sanitarias para operar, por lo que buscará repararlo.

Ecatepec es uno de los municipios mexiquenses que más defunciones presenta por el nuevo coronavirus, con 118 casos.

En tanto, el servicio funerario del IMSS en Ecatepec tiene un costo de 12 mil 600 pesos por un paquete integral que incluye cremación y también ofrece un servicio directo de cremación por 6 mil pesos.

Sin embargo, las cremaciones del Instituto las deben realizar en crematorios particulares porque no cuenta con hornos.

En Neza, los hornos creman diariamente de tres a cuatro cuerpos de personas que murieron por coronavirus.

Para los habitantes de Neza el servicio es gratuito, mientras que para vecinos de otras zonas la cremación tiene un costo de 450 pesos.

David Vélez, presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores, que agrupa 474 agencias funerarias de la CDMX y el Edomex, explicó que los habitantes del Estado de México viajan a Puebla, Hidalgo o Querétaro en búsqueda de servicios de cremación particulares por la falta de hornos gubernamentales mexiquenses.

También señaló que el Municipio de Ecatepec no acostumbra a dar mantenimiento al horno municipal, que está fuera de servicio.

(En el horno de Ecatepec), en donde muchas veces el Gobierno de muertos no quiere saber nada, y esto implica que no les dan mantenimiento ni preventivo ni correctivo. Ese es el problema de que se colapsan los hornos crematorios, son hornos de mala calidad y si a eso no le dan un mantenimiento, va a tronar.