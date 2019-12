Falso lo que dice Raymundo Riva Palacio sobre línea para votar por Ríos Farjat: Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que el periodista Raymundo Riva Palacio dijera, sin pruebas, que había línea para que votaran por Margarita Ríos Farjat, actual titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para ser la nueva ministra de la Suprema Corte, la senadora Lilly Téllez ha dicho que sus declaraciones son falsas.

Palacio en un tuit dijo:

“EXTRA: Personas que están siguiendo el proceso, dicen que algunos senadores les han confiado que hay amenazas veladas que si no votan por Ríos Farjat, podrían revisar su situación fiscal”.

A lo que Téllez contestó:

“Esto que señala @rivapa es falso. En realidad el presidente @lopezobrador_ (Andrés Manuel López Obrador) es respetuoso de la autonomía y de la libertad de los senadores. Él honra la independencia del Senado y me consta”.

Sin embargo, el periodista no se quedó callado y reviró:

“De risa loca lo que dice la senadora”.

Y Lilly respondió:

“No @rivapa, no es de carcajada ni de siquiatra. Repito: me consta que el presidente @lopezobrador_ respeta la autonomía de los senadores, condición indispensable para la democracia. Lamento tu escepticismo. Hablo con la verdad, con base en lo que he visto como senadora. Saludos”.

Si, me imagino. Ya vimos cómo se comportan muchos senadores con los deseos del presidente. Ustedes son co-constructores de la demolición de los contrapesos. Así se les juzgará. https://t.co/b7yOuvaoxP — Raymundo RivaPalacio (@rivapa) December 4, 2019

Lo senadores elegirán a la nueva ministra de la Suprema Corte tras la renuncia de Eduardo Medina Mora, investigado por presuntos depósitos millonarios a sus cuentas personales.

La terna está integrada por Margarita Ríos-Farjat, titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT); Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Gobernación y Ana Laura Magaloni Kerpel, ex directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).