Fabricantes de armas de EU instan a juez a desestimar demanda de México por 10 mmdd

HOUSTON.-Un juez de Estados Unidos cuestionó el martes si permitir que México demande a fabricantes de armas de ese país por facilitar su tráfico a los cárteles de la droga abriría la puerta a que otras naciones los demanden, incluida Rusia, por los armamentos utilizadas por los ucranianos en la guerra en curso.

La hipótesis fue planteada por el juez de distrito en Boston F. Dennis Saylor mientras sopesaba si desestimar una reclamación de 10 mil millones de dólares de las autoridades mexicanas contra empresas como Smith & Wesson y Sturm, Ruger & Co, por una avalancha mortal de armas a través de la frontera.

México, en una demanda presentada en agosto, acusó a las compañías de socavar sus estrictas leyes en ese terreno al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar sabiendo que equiparían a los cárteles de la droga, estimulando asesinatos, extorsiones y secuestros.

Tras la audiencia, el consultor jurídico de la cancillería mexicana, Alejandro Celorio, se mostró esperanzado en ganar el litigio, pero aclaró que la decisión judicial podría tener matices, en lugar de ser un simple "sí o no", además de que demoraría "varias semanas" por la complejidad del caso.

En una conferencia virtual, Celorio advirtió que si fracasa el intento en primera instancia, México apelaría en un tribunal superior. Consultado sobre un eventual acuerdo negociado, afirmó que "siempre existe esa posibilidad" pero que su país no tenía planes por ahora de cambiar la estrategia.

¿Qué dice la demanda de México?

La demanda argumenta que cada año se trafican a territorio mexicano más de 500 mil armas desde Estados Unidos, de las cuales más del 68% son producidas por las firmas demandadas, entre las que también se encuentran Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt's Manufacturing Co y Glock Inc.

Las compañías señaladas aseguran que el demandante no ha podido demostrar que el gasto financiero en que incurrió para la atención sanitaria, la aplicación de la ley y otros esfuerzos para hacer frente a la violencia con armas de fuego sea atribuible a la acción de los fabricantes.

"Saben cómo los delincuentes obtienen sus armas", señaló Jonathan Lowy, abogado de México, durante la audiencia virtual de 90 minutos. "Podrían detenerse y optar por ser voluntariamente ciegos a los hechos", agregó.

Pero Saylor cuestionó si la postura mexicana significaría que las garantías que los fabricantes de armas disfrutan típicamente bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) de las demandas por el mal uso de sus productos son "completamente vacías".

El juez preguntó por qué si México podía demandar a los fabricantes de armas, otros países no podían hacerlo, como Italia por los asesinatos de la mafia, Israel por los ataques de Hamas o incluso Rusia por la muerte de sus soldados en Ucrania si se usaban armas de esas empresas.

"Si los ucranianos están usando armas militares fabricadas en Estados Unidos o revólveres Smith & Wesson para defenderse, ¿puede el gobierno de Rusia entrar y decir que nos han causado daño?" preguntó. "Quiero decir, ¿por qué no, si tu teoría es correcta?".

Andrew Lelling, abogado de Smith & Wesson, manifestó que sería "absurdo" concluir que la ley federal solo prohíbe las demandas por lesiones en Estados Unidos y no las denuncias de México sobre el tráfico de armas a delincuentes de ese país.

Imagen de archivo del logo de Smith & Wesson en exhibición durante la convención de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en Dallas, Texas, Estados Unidos. 6 de mayo, 2018. REUTERS/Lucas Jackson/Archivo

Consideró que era excesivo por parte del gobierno mexicano demandar a las empresas por la venta de armas que eran legales en Estados Unidos a mayoristas que a su vez las vendían a minoristas antes de que los delincuentes las pasaran de contrabando.

"Tendrían que argumentar que el Congreso tenía la intención de aplicar este sólido estatuto si un actor criminal independiente le dispara a alguien en San Diego, pero no si cruza la frontera y le dispara a alguien en Tijuana", añadió Lelling.

"Hecho histórico"



"Hay que reconocer que este Gobierno del presidente (Andrés Manuel) López Obrador y bajo el liderazgo del canciller (Marcelo) Ebrard, están buscando formas sofisticadas para atender un tema tan importante", subrayó.



Celorio Alcántara dijo que hasta el momento "nunca" se había cuestionado la "responsabilidad" de las empresas.



"Y eso es lo histórico, tratar de buscar nuevas fórmulas e identificar a quienes deben de rendir cuentas", agregó.



Indicó que por el momento no hay "instrucciones" de que se pueda buscar un acuerdo reparatorio que sustituya el proceso judicial: "Nos sentimos muy confiados en los argumentos legales y no creo que valga la pena considerar otra acción que no sea una resolución del juez".



Celorio Alcántara afirmó que cada año entran en México medio millón de armas en un "estimado conservador" y que, de estas, entre el 70 % y el 90 % provienen de Estados Unidos.