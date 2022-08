Caso Fernando Peyro y Norberto Rivera: FBI busca comprobar relación del narco con la Iglesia en México

CIUDAD DE MÉXICO.-El Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) está investigando a Fernando Peyro por presunto lavado de dinero del narcotráfico, el empresario es conocido por haber tenido una amistad muy cercana a con el cardenal Norberto Rivera.

De acuerdo a Univisión, el objetivo del FBI es investigar cómo los grupos del narcotráfico usan a la iglesia de México y a líderes religiosos para poder blanquear el dinero.

Fernando Peyro fue protegido de Norberto Rivera

Cuando Fernando Peyro de la O se quedó huérfano, Rivera cuidó de él.

Esta información forma parte de una investigación de Univisión y de las entrevistas una de ellas la de José Maria Hernández, profesor de teología en Durango.

El arzobispo Antonio López Aviña era inicialmente el mentor de Norberto Rivera, por lo que a su muerte le encargó la formación y cuidado de Peyro.

Primo de Peyro en la cárcel

Eduardo Ramírez Peyro fue detenido y juzgado en Miami. Se le acusó de unirse al crimen para hacerse rico.

Ramírez Peyro deberá cumplir seis años y medio en la cárcel a partir de en enero de 2022.

Ramirez se ha convertido en un “informante estrella”, de acuerdo con Univisión.

La iglesia, el narco y el FBI

De acuerdo a los informantes del FBI, Fernando Peyro ofreció lavar dinero con la participación del Cardenal Norberto Rivera.

“El [Peyro] nos ofreció empezar a trabajar con él y su jefe… su jefe es el secretario de finanzas del Vaticano en Roma, Norberto Rivera Carrera’’, escribió la informante en un recuento de sus actividades con el FBI, cita Univisión.

Norberto Rivera “expresó extrañeza y desconocimiento de las negociaciones de Peyro", dice el medio.

“No tengo noticias de ese grupo [guerrillero] que quiere lavar dinero, no sé de qué se trata, no entiendo que es lo que él [Peyro] quiere lavar… Adelante con la investigación, yo no tengo nada que ver con él […] hace tiempo que no nos vemos’’, dijo Rivera vía telefónica a Univisión.