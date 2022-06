¿Exigirán visa a mexicanos para viajar a la Unión Europa? Estos son los detalles

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 8 de junio se informó de la implementación de un permiso especial que solicitarán a los mexicanos que deseen viajar a ciertos países de Europa, mismo que entrará en funcionamiento en el 2023, de acuerdo a lo informado por la Unión Europea.

Este permiso denominado “ETIAS” (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, SEIAV, por sus siglas en español) es para “mejorar la seguridad fronteriza, reducir la inmigración ilegal a Europa y combatir actividades criminales y terroristas”.

Sin embargo, en redes sociales, algunos medios señalaron que la Unión Europea “exigirá visa a los mexicanos para ingresar a Europa a partir de mayo del año próximo”, información que generó dudas entre los usuarios.

¿Exigirán visa a mexicanos para viajar a Europa?

Ante los cuestionamientos generados, el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, afirmó que no se exigirá una visa a los viajeros mexicanos, detallando las características del nuevo permiso.

No, la Unión Europea no va a exigir una visa a los viajeros mexicanos”, reiteró Mignot.

El embajador dijo que se tratará de una autorización de viaje obtenida en línea o por una aplicación y que se realizará en unos minutos por 7 euros (146.6 pesos mexicanos).

Aunado a ello, aclaró que no se aplicará antes del 2023 y que no será solamente para mexicanos.

Diferencias

La Unión Europea aclaró que la autorización ETIAS no es una visa. Lo definieron como un sistema simple, rápido y amigable para los visitantes.

Una autorización de viaje ETIAS no reintroduce obligaciones similares a las de una visa. No hay necesidad de ir a un consulado para hacer una solicitud, no hay datos biométricos y se recopila significativamente menos información que durante un procedimiento de solicitud de visa.

Detallaron que la solicitud ETIAS en línea solo toma unos minutos para completar y que solo en casos muy excepcionales, el procedimiento ETIAS podría tomar hasta 30 días. La validez será por un período de tres años, significativamente más largo que la validez de un visado.

Una autorización ETIAS será válida para un número ilimitado de entradas. La autorización de viaje ETIAS será un procedimiento necesario y pequeño paso para todos los viajeros exentos de visa que les permitirá evitar burocracia y demoras a la hora de presentarse en las fronteras.

Te puede interesar: Unión Europea culpa a Rusia por inminente crisis alimentaria a nivel global.