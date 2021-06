Exigen en PAN renuncia de López-Gatell por dichos sobre desabasto en medicamentos

CIUDAD DE MÉXICO.- Un sector de diputados ha exigido la renuncia de Hugo López-Gatell por sus declaraciones sobre las protesta en demanda de medicinas y tratamientos para niños con cáncer.

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitarle al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y al secretario de Salud, Jorge Alcocer, la renuncia del subsecretario de esta dependencia, Hugo López-Gatell por sus comentarios, que dijeron infunden intolerancia, falsas acusaciones y promueven la violencia hacia los padres de los niños con cáncer quienes ejercen su libre derecho a la manifestación.

El documento, que fue hecho público a través de las redes sociales del diputado panista, Éctor Jaime Ramírez Barba, también pidió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que solicite a la Secretaría de la Función Pública que realice una investigación contra el propio Jorge Alcocer; el subsecretario López-Gatell y del titular del Instituto de la Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, por las graves irregularidades en los procedimientos de contratación y distribución de medicamentos en todo el país.



Piden comparecencia de funcionarios de Salud

Como tercer resolutivo del punto de acuerdo, los panistas impulsan la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer; del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; y del titular del Instituto de la Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, ante el pleno de la Comisión Permanente de manera inmediata de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este lunes, circuló en redes sociales un video del programa Chamuco TV, donde López-Gatell ligó la narrativa del desabasto de medicamentos para niños con cáncer a un golpe de Estado.

Dentro de la bancada de Morena, Lorena Villavicencio, pidió a López-Gatell ofrecer una disculpa pública a los padres de niños que requieren tratamientos oncológicos.

Con respecto al tema de la declaración, que me parece totalmente inapropiada, me parece que no es una expresión que debería de venir de alguien que tiene una responsabilidad tan importante como es el tema de salud, y pues yo lo único que le diría es que debería pedir una disculpa por ese tipo de expresione", señaló.

De igual forma las diputadas Martha Tagle y Verónica Juárez Piña, de Movimiento Ciudadano y PRD, respectivamente, reprobaron las expresiones del funcionario de Salud y exigieron que el gobierno federal garantice el abasto de medicinas y tratamientos para los menores.