Exigen a Batres que pruebe acusaciones de "cañonazos"

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, exigió a Martí Batres probar sus acusaciones de que hubo "cañonazos" a legisladores morenistas y aliados, para que no apoyaran su reelección como presidente de la mesa directiva del Senado.



"Me parecen un exceso las acusaciones a sus mismos compañeros de bancada, los ofende al asegurar que fueron comprados, cosa que no podrá probar porque no es cierta, y es otro exceso que acuse de eso al senador Ricardo Monreal, cuando lo único que ha recibido de su parte es apoyo y respaldo", dijo el morenista.