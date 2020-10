Ex jefe de información: Loret de Mola sí sabía del montaje en el caso Florence Cassez

CIUDAD DE MÉXICO.-Juan Manuel Magaña, quien fuera jefe de información del programa Primero Noticias, que conducía Carlos Loret de Mola, aseguró que el periodista siempre supo que el arresto de Florance Cassez fue un montaje.

En entrevista con Julio Astillero, Magaña afirmó que Loret mentía en sus declaraciones de que no se dio cuenta de que todo estaba armado.

Dice yo no fui, yo no me di cuenta, yo no organicé, yo no planeé, yo no me coludí y esta es la verdad. O sea, absolutamente mentiras, pero ya lleva más de 15 años mintiendo", declaró.

El ex jefe de información indicó que en aquellos años en el programa de radio que también era conducido por Carlos Loret de Mola empezó a haber mucha intromisón del gobierno, para aparentar que luchaban contra el crimen y el narcotráfico.

Asimismo, agregó que el caso del montaje debió a un mecanismo entre el gobierno y la empresa Televisa, y que Loret fue el que estuvo en medio.

Sobre el tema del caso Cassez, Magaña comenta que Loret de Mola estaba completamente al tanto de lo que ocurría, pues se encontraba más inmiscuido en esos temas. Por otro lado, agregó que este tipo de prácticas eran comunes, “casi obligatorias” en el actuar cotidiano del programa.

En cuanto al deslinde que hace Loret de Mola sobre que nunca supo que era una escenificación, Juan Manuel Magaña dice que esas declaraciones del periodista eran de esperarse, y que Loret tiene trabajado el hábito de mentir en diversas ocasiones por instrucciones también superiores.

Este miércoles Carlos Loret de Mola dijo que no se dio cuenta de que el arresto de Florence Cassez fue un montaje.

"Ayer martes 27 comparecí en el asunto conocido como el montaje/Florence Cassez. Me fue muy bien. Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años", dijo el periodista en su cuenta de Twitter.

Agregó:

"Yo cometí un error, no me di cuenta que aquello era un montaje, pero rechazo haber sido cómplice de una escenificación. Uno comente errores, este fue el más grave y lo he reconocido y he pedido disculpas".

De Mola también acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores de que lo acosan usando el tema Cassez y el montaje.

El caso

Durante el programa “Primero Noticias” de Loret de Mola, el 9 de diciembre de 2005, se mostró “en vivo” la captura de presuntos integrantes de la banda de secuestradores “Los Zodiacos”, a manos de la anterior Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Durante la redada también se detuvo a Florence Cassez, ciudadana francesa y pareja sentimental de Israel Vallarta.

El montaje de su captura fue parte de la argumentación de su defensa y familiares para lograr liberarla.

En aquel entonces, el titular de la AFI era Genaro García Luna, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Supuestamente, fue García Luna quien recreó la aprehensión de los “delincuentes” para el programa de Loret de Mola.

El periodista declaró hasta el 21 de enero de 2013 que, con un análisis más “minucioso”, se podría haber descubierto el engaño.

“En retrospectiva, con un análisis más minucioso de todas las imágenes, creo que se pudo haber descubierto el engaño (…) no lo hice y lo lamento”.