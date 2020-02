Ex futbolista Roberto Gómez Junco cuestiona por qué tantas críticas a AMLO y a otros no

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex futbolista de los Tigres de Monterrey Roberto Gómez Junco hizo un fuerte comentario en su cuenta de Twitter.

Ahí, se dijo sorprendido por las personas inconformes con el actual sexenio y tan tranquilo con los otros.

“Más allá del futbol, lo que me sorprende es tanta gente inconforme con el actual sexenio... y tan tranquila con los anteriores”, escribió.

El mensaje publicado el pasado 4 de febrero, polemiza sobre las personas que en los medios y en las redes dedican su energía a linchar a Andrés Manuel López Obrador y no lo hacen contra los anteriores ex presidentes.

Según el periodista Federico Arreola esto tiene sentido, pues muchos no eran así de duros —e injustos— con Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo y Salinas.

Hay una campaña contra el presidente López Obrador, es verdad, pero no es la opinión de la mayoría de los mexicanos. Las encuestas no mienten. Otra cosa es que, por la presión de los bots que operan en las redes sociales y de no pocos columnistas influyentes en la opinión pública, los elevados porcentajes de preferencias de AMLO solo se comentan cuando se publican los estudios. Antes y después de los mismos, lo que leemos o escuchamos en los medios o en redes son brutales y aun vulgares ataques contra Andrés Manuel”, dijo.