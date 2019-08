Estos son los spots que ha difundido AMLO por su primer Informe de Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.-“No es por presumir, pero soy un hombre de palabra”, rezan los spots que el gobierno federal difunde a unos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente el primer informe de su administración.

López Obrador entregará el informe al Congreso el próximo 1 de septiembre.

Ya no hay avión presidencial, recuerda en los videos.

“No hay sueldos de 700 mil pesos”, también asegura en el mensaje.

Además el jefe del Ejecutivo garantiza que ya se acabaron los privilegios para funcionarios.

“Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario”.

Además destaca que en sus primeros meses de gobierno no han aumentado el precio de los combustibles, los impuestos, ni la deuda del País.

No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No hay aumentado los impuestos, no han aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No ha aumentado la deuda pública”.