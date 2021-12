Esto cuesta la multa a capitalinos que no emplaquen sus autos en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no es nuevo multar a los ciudadanos por traer placas de otro estado.

Este jueves, EL UNIVERSAL publicó que en el proyecto del Código Fiscal 2022, la administración local propuso que los capitalinos que no emplaquen en la urbe serán multados con un pago de 521 a 911 pesos.

Al respecto, Sheinbaum Pardo expuso que sancionar por las placas es algo que se viene haciendo desde antes.

Te puede interesar: Llevan Ferrari a Morelos para no pagar millonaria tenencia en CDMX

Si ustedes recuerdan, desde que entramos, en el caso de las arañas sólo se ponen ahora en el caso de que no sea una placa de la Ciudad de México, porque cuando se multa si es una placa que no es de la Ciudad pues normalmente no pagan, precisamente porque no verifican en la Ciudad de México", aseguró al término de la instalación del gabinete de seguridad en la alcaldía Gustavo A. Madero.