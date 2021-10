Aumentará 30% el tráfico en CDMX, considera Waze

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido que la Ciudad de México reúne centros financieros, culturales y económicos es considerada una de las urbes más importantes del mundo, por debajo de gigantes como Tokio, Delhi y Shanghái; con todo esto, presenta al igual que sus pares un tráfico incesante.

La pandemia por Covid-19 dismunuyó un 85% el tráfico, la etapa pospandemia apunta a que habrá 30% más de tránsito en el país a causa del incremento en la compra de autos.

En cuanto a las tendencias que estamos viendo es que hay más tráfico que antes en promedio de entre 20 y 40%, si me baso en las ciudades grandes que ya van un poco más avanzadas, la predicción del tráfico en México va por ahí, por lo menos de un 10% más de los niveles precovid hasta el 30% y esto se deriva deriva de muchas cosas”, estimó Ingrid Avilés, country manager de Waze México, en exclusiva para Forbes México.

En las últimas semanas, la recuperación de movilidad vehicular apunta a niveles de entre el 110 al 130%, de acuerdo con datos del gobierno de la Ciudad de México; en contraparte, la recuperación del transporte no se ha dado a la misma velocidad.

Hubo una revalorización del auto per se, nosotros hicimos estudios en el periodo de pandemia y con la data dura nos hacía falta entender la foto cualitativa y entonces hicimos un estudio con la empresa brasileña Box1824 y lo que buscamos fue entender las motivaciones de la gente de moverse y encontramos diferentes insights: hay una revalorización del auto porque la gente lo empezó a percibir como una extensión segura de casa, un ambiente controlado y seguro, lo cual ha disparado las ventas y el tráfico”, explicó Avilés.

Por lo anterior, la compañía reiteró que es indispensable promover la adopción del índice de movilidad de pasajeros (PMI, por sus siglas en inglés) obligatorios en países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, donde se establece que si una empresa tiene más de 50 empleados debe tener claro el plan de movilidad de sus empleados para promover un transporte colectivo, pagar planes de transporte alternativo de bajas emisiones o bien impulsar el carpooling.

Ser ciudadanos corresponsales no depende del gobierno nada más o de las empresas, sino a nivel ciudadano se trata de decir, cómo me quiero mover y pensar: ¿esta es la forma más óptima en la que me quiero mover o más responsable? Y también las compañías tienen la obligación de hacer más”, añadió Avilés.