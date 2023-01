Este es el restaurante al que AMLO llevó a Beatriz Gutiérrez Müller por su cumpleaños y así festejaron

MADRID, España.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, llevó a Beatriz Gutiérrez Müller a comer en un restaurante de la Ciudad de México para festejar su cumpleaños.

Se trata del restaurante “El Cardenal” localizado dentro del Hotel Hilton, frente a la Alameda Central de la capital de la República.

El jefe del Ejecutivo federal y su esposa llegaron, acompañados por integrantes de su Ayudantía ,a bordo de su tradicional Jetta blanco alrededor de las 14:00 horas.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador celebró el cumpleaños de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller con fragmento del poema “Te quiero” de Mario Benedetti, un ramo de flores y una carta.

Para el cumpleaños de la doctora Gutiérrez Müller también prepararon un video con imagénes de anoche cuando un grupo de ciudadanos llevó un mariachi para cantar “Las Mañanitas”, quien salió por uno de los balcones de Palacio Nacional para agradecerles por su felicitación.

En otra parte del video se observa al titular Presidente de la República, previo a su conferencia “mañanera”, entregar a su esposa el ramo de flores que iba a acompañado por una tarjeta.

Por todo lo que me ayudas, por todo lo que me apoyas, me proteges y me iluminas, a ver si te gusta”, dijo el presidente López Obrador a su esposa.