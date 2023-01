"Tus ojos son mi conjuro"; AMLO felicita a Beatriz Gutiérrez por su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le llevó un hermoso ramo de flores y serenata a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, en el Palacio Nacional por su cumpleaños.

A través de su Twitter, el mandatario le dedicó parte del poema "Te quiero" de Mario Benedetti, junto a una felicitación; "Feliz cumpleaños, amada Beatriz".

A esta publicación le adjuntó un video que grabó cuando sus simpatizantes llevaron serenata y Beatriz salió por un balcón del Palacio Nacional, en Ciudad de México.

En el video también se muestra cuando AMLO llevó a Beatriz un ramo de flores con una carta, en el departamento en el que viven actualmente, que se ubica dentro del Palacio Nacional.

Gutiérrez Müller se muestra muy feliz por el detalle y llena al presidente de besos y abrazos como agradecimiento.

Por tus 45, mi amor, por todo lo que me ayudas y me proteges, me iluminas. A ver si te gustan”, dijo AMLO mientras le entregaba el regalo.