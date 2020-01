Este es el presunto corrido dedicado a padre de niño tirador de Torreón

TORREÓN, Coahuila.- Durante la investigación realizada a la familia del menor que inició un tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, salió a la luz que su padre, José Ángel “R”, tiene nexos con el narcotráfico e incluso presuntamente posee un corrido sobre sus actos.

Una ficha de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos describe que José Ángel fue detenido por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

El hombre de 37 años fue acusado por posesión, con intención de distribuir, 31 kilos de metanfetaminas con apoyo de otras dos personas en Oklahoma, y sentenciado en julio de 2017 a cuatro años de encierro en la prisión federal Big Spring, en Texas.

Después de dos años y tres meses, José Ángel obtuvo su libertad y fue deportado a México en octubre de 2019 por autoridades estadounidenses.

Según el medio Excelsior, se reporta que el padre del menor fue pistolero de un grupo delincuencial del cual no se obtuvo el nombre, y que tiene dedicado un corrido con Fidel Rueda llamado “Pollo Ramos y El Payán”.

Dicho corrido se encuentra en la plataforma YouTube desde septiembre del 2011 por el canal badface_bass.

La canción describe actividades delictivas presuntamente realizadas por el padre del menor.

Letra:

El nombre no se lo traigo

solamente el apellido "Pollo" Ramos y "El Payán",

sinceros, nobles y amigos en Torreón o en Culiacán los plebes son conocidos.

Sinaloa fuiste mi cuna,

Culiacán me vio crecer,

el apoyo pa' mi gente porque así

tiene que ser,

ya sea en las buenas o malas

con ustedes yo estaré.

Mi super chapeada en oro ha sido mi compañera,

y aunque me mire muy pollo no me le rayo a cualquiera, y ese Cristo de las Noas me protege donde quiera.

En puras trocas del año a estos compas mirarán,

con mujeres por un lado, cerveza no ha de faltar.

La banda, también norteño, de seguido han de jalar.

Todo sufre pa' Malverde, "El Payán" le dice al "Pollo": "El viejo nos ha ayudado, ni modo de no agradecerle, ya tengo lista la banda en verdad se la merece".

Ya se despiden los plebes, porque van a trabajar, haciendo muy bien los tratos

la empresa caminará,

ahí cuando gusten nos buscan por Torreón o Culiacán.



Con información de Vanguardia