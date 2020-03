Este es el momento, hay que parar todos ya: López-Gatell

Ciudad de México (GH). - La Secretaría de Salud llamó de nuevo a parar la movilización de personas “enérgicamente” durante el periodo del 23 de marzo al 19 de abril para reducir la curva de contagios y entrar más leve a la fase 3 del coronavirus.

Hugo López-Gatell, subdirector para la Prevención y Promoción de la Salud, enfatizó durante la conferencia de prensa matutina en que “este es el momento” y la oportunidad de México de reducir esa curva epidémica que evitaría el colapso del sistema de salud, como ha ocurrido en países como Italia.

Este es el momento único que no podemos perder. Hacerlo ya y masivamente hasta donde el límite de la realidad lo permita, hacerlo ya, todos al mismo tiempo, no se puede ir escalonando, no se puede perder el momento”, dijo.