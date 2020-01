Estados acumulan deudas por 55 mmdp en salud

CIUDAD DE MÉXICO.- Las Secretarías de Salud de los estados acumulan desde 2002 deudas por 55 mil 600 millones de pesos, anunció Pedro Flores, titular de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud (Ssa).



Los pasivos por pagos incumplidos son por medicamentos y material de curación a proveedores, por demandas y pago de impuestos.



Chiapas, Sinaloa, Oaxaca y Veracruz son los estados que más deudas arrastran, en contraste con

Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y Quintana Roo que no tienen ningún adeudo.



Las cuatro entidades más deudoras, que ya están apuntadas para operar con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), concentran 68 por ciento del pasivo total reportado por 27 estados.



El encargado de Finanzas de la Secretaría de Salud detalló, en conferencia de prensa, que los estados deben 17 mil millones principalmente por medicamentos, 12 mil millones por demandas y 5 mil millones por impuestos y cuotas al Issste y Fovissste.



De los estados que han anunciado que no se sumarán al instituto que sustituye al Seguro Popular, Guanajuato y Querétaro no tienen ningún adeudo en el sector, mientras Jalisco, Aguascalientes y Tamaulipas sí registran pasivos.



La Unidad de Administración y Finanzas de la Ssa solicitó a los estados el reporte económico a partir del 11 de febrero de 2019 y lo actualiza mensualmente.

La Secretaría de Salud reiteró ayer a los estados que cumplirá con aportar el recurso federal que por ley les corresponde y que, si se suman al Insabi, recibirán además una parte de la bolsa de 40 mil millones de pesos.Además de las dependencias sanitarias estatales, Salud reportó que también los institutos nacionales de salud han registrado adeudos.Gustavo Reyes Terán, coordinador de estos hospitales, dijo que las deudas impactan en la atención médica, por lo que lo ideal es saldarlas y sanear el ejercicio del gasto.Ejemplificó que cada instituto arrastraba desde hace años entre 50 millones y 200 millones de pesos en pasivos."Obviamente (esto) mermaba el Presupuesto de Egresos de la Federación que recibía cada hospital y, por tanto, la atención se ha visto comprometida", reconoció.El titular de la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad dijo que a fines de 2019 hicieron reasignación presupuestal para tratar de saldar las deudas."El objetivo para este año fue que los pasivos se redujeran a cero pesos y para eso hubo una respuesta y una reasignación del presupuesto final del año pasado para tratar de llegar con cero de pasivos para este año", indicó."Casi se logró en la mayoría de ellos, logramos llegar al 2020 con una significativa menor cantidad de pasivos que en años previos".