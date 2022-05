Escobares: Cómo es la ciudad más pobre de los Estados Unidos

TEXAS.-A las orillas del Río Bravo, justo en la frontera entre México y Estados Unidos, se encuentra la población que, según el último censo, es la ciudad más pobre de EU.

En Escobares, Texas, más del 62.4 % de su gente vive debajo del umbral de pobreza.

Panorámica de la ciudad de Escobares.

El youtuber Oscar Alejandro viajó hasta allí y entrevistó a la gente, quienes dijeron estar felices donde viven.

Escobares en un pueblo de dos vías principales, la carretera que atraviesa al pueblo por la mitad y la otra vía que se encuentra al otro lado de donde está la iglesia principal.

Iglesia principal de Escobares.

"La impresión que me da es que es un pueblo muy tranquilo y vacío. Ha y muy pocos habitantes, no se ven personas caminando por las calles. Es un pueblo donde se vive muchísima tranquilidad, pero es una tranquilidad que se nota por falta de vida, no hay muchos comercios, ni turismo", dijo el joven influencer.

Oscar Alejandro indicó que lo que se ve frecuentemente en las calles son muchas policías, sobre todo de la Patrulla Fronteriza.

Un pueblo muy latino

De acuerdo al youtuber, Escobares tiene una gran influencia latina, pues al punto que en la ciudad no se habla inglés.

Según cifras oficiales, más del 98 % de la población es de origen hispano.

Una casita de madera es la sede de la Alcaldía, la Corte Municipal y el Departamento de Policía, todo en un solo lugar.

Interior de la Alcaldía, la Corte Municipal y el Departamento de Policía.

Lorena Cantú, alcaldesa de Escobares, dijo que "ella no piensa que sea la ciudad más pobre de los EU".

Sí tenemos gente inmigrante que no tienen mucho trabajo, pero yo pienso que la gente que tenemos aquí en la comunidad son buenas gentes, respetables, tienen sus trabajos humildes, pero sí tienen trabajos... no vivirán como en otras ciudades que tiene más recursos, pero estamos trabajando para darles más oportunidades", comentó en entrevista la funcionaria.

Lorena Cantú, alcaldesa de Escobares.

Cantú dijo que en Escobares hay muchos restaurantes y escuelas, y que eso en lo que mueve la economía.

"Yo creo que la gente está contenta de vivir aquí y es una ciudad muy tranquila", señaló.

¿Cómo vive la gente en Escobares?

Las personas residentes de la ciudad dijeron sentirse felices viviendo allí, aunque en EU se considera una ciudad muy pobre.

"Yo tengo toda mi vida viviendo en esta ciudad. Es muy tranquilo. No tenemos a donde salir a divertirnos, para salir tenemos que ir a Río Grande", detalló Karen.

Karen, residente de Escobares.

Entretanto, un comerciante dijo que una persona que vive en Escobares gana a la semana entre 200 y 300 dólares, muy por debajo de la media nacional.

Según Alejandro, el pueblo aparentemente no es solo la ciudad más pobre, sino también la más aburrida de Estados Unidos.

"Aquí no hay nada qué hacer", dijo.

¿Vive gente con dinero en Escobares?

En un recorrido auspiciado por la alcaldesa en la patrulla de la comunidad, al youtuber le mostraron que no todo era pobreza, pues había gente que sí tenía recursos y vivía en casas elegantes.

Casas de lujo en Escobares.

"Bueno, si recordamos las estadísticas el 62.4 % de la gente vive con menos dinero que el sueldo mínimo, entonces matemáticamente hay un 37.6 % de personas que vive en mejores condiciones, y en un paseo pudimos constatar que así como hay casas humildes y también hay buenas quintas con patios delanteros y carros de lujo ", afirmó el influencer.

Por último, el joven dijo que la pobreza tenía que ver con que hay menos oportunidades y el haber nacido en una realidad que quizá no nos favorezca tanto para poder crecer, pero que sí tiene que ver las ganas de cada uno para salir adelante.