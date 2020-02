"Es muy libre": AMLO niega haber pedido a Beatriz Gutiérrez Müller no apoyar paro feminista

TAMAZULA, Durango.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ayer haber solicitado a su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, que se retractara de apoyar el paro nacional de mujeres del próximo 9 de marzo.



"Ella es muy libre, es una mujer con criterio, no me pregunta cosas. Ella actúa de acuerdo con sus convicciones, lo que sí creo es que se debe de tener cuidado porque están metidos los conservadores, los que no nos quieren, de repente se volvieron feministas.



"No se por qué razón lo hizo, lo que yo sí les puedo decir es que son muy hipócritas los conservadores. La verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía y también son muy oportunistas, son muy dados a aprovecharse del dolor de la gente", dijo a pregunta expresa luego de un mitin.



El jueves, Gutiérrez Müller expresó en sus redes sociales su apoyo a la iniciativa Un Día Sin Mujeres, que convoca a ausentarse de actividades públicas y visibilizar la importancia que tienen en la economía.



Sin embargo, más tarde rectificó y se sumó al movimiento #NOALPARONACIONAL, que congrega a simpatizantes del Presidente y llama a hombres y mujeres a trabajar para erradicar la violencia.



"#Undíamásconnosotras está mejor", escribió en su mensaje, junto a la convocatoria que llama a mujeres y hombres con pañuelo blanco a apoyar a López Obrador y erradicar la violencia.





"Ella es muy libre, es una mujer con criterio, no me pregunta cosas. Ella actúa de acuerdo con sus convicciones".