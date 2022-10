Ernesto Zedillo le pidió a Carlos Slim que se quedara con TV Azteca: Ricardo Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente, el empresario Ricardo Salinas Pliego, publicó en redes sociales el primer documental de su vida "Constructor de realidades" donde habla de su pasado y las adversidades que se le han puesto en el camino.

En este documental, Salinas expone varias afirmaciones, entre ellas la ocasión en que fue citado por el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, cuyo gabinete señalaba al dueño de TV Azteca como un “prestanombres de Carlos Salinas de Gortari”, una acusación "muy delicada".

Asimismo, Salinas aseguró que el ex mandatario le solicitó al magnate Carlos Slim que se quedara con TV Azteca.

Te puede interesar: Ricardo Salinas Pliego revela cómo conoció a AMLO y qué temas los une

Salinas también indicó que fue llamado por el presidente Ernesto Zedillo, para ponerle una “cagotiza” (regañada), tras un discurso que dio en contra de las autoridades.

Luego del asesinato de Paco Stanley, el dueño de Grupo Salinas, reclamó a las autoridades por la poca seguridad que había.

Me manda llamar Zedillo y me puso una cagotiza en Los Pinos. Me acuerdo que me dijo: “¿Tú qué te crees, el ciudadano Kane o qué? Y luego para acabale de fregar, Cuauhtémoc Cárdenas era el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y él estaba compitiendo por la presidencia del 2000… entonces todos interpretaron este mensaje como un ataque a Cárdenas y al PRD, y me lo echaron andar como si nosotros fuéramos los culpables del asesinato”, dijo.