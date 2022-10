Enrique Alfaro culpa a CJNG de violencia en Jalisco

GUADALAJARA, Jalisco.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que los recientes ataques en plazas, centros comerciales y restaurantes se deben a ajustes internos en el Cártel de Jalisco Nueva Generación y no a un problema de seguridad pública. Sin embargo, el Centro Nacional de Inteligencia está trabajando en estrategias para prevenir situaciones similares

Sabemos que estos eventos que buscan, insisto, generar ruido, por eso son en estos lugares de alta repercusión en términos mediáticos y de opinión pública, tienen que ver con reacomodos internos de grupos criminales, indicó.

Hechos como el tiroteo en la plaza Landmark, donde murió una persona y dejó seis personas heridad, o el asesinato del jefe de gabinete de Puerto Vallarta, Salvador Llamas, en la colonia Providencia de Guadalajara son algunos de los tantos actos criminales que han sucedido recientemente en el estado.

El gobernador afirmó no sentir miedo ante los ataques del CJNG

Alfaro también mencionó que, según reportes del gobierno estatal, el aumento de violencia no se debe a una disputa entre cárteles por el control del territorio, sino de asuntos internos del principal grupo delictivo que opera en Jalisco; el conocido Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El gobernador reafirmó su postura en contra de los grupos delictivos y afirmó no tenerles miedo: "estamos firmes, comprometidos, lo que sucede en nuestra ciudad nos lastima, a mí me duele mucho, soy tapatío y jalisciense antes que gobernador; el día de los eventos de Providencia mi hija estaba a media cuadra, mi hija de cuatro años, comparto la indignación pero creo que también es importante entender que no es un problema de seguridad pública".

También añadió que la seguridad pública en el estado ha mejorado y estos son hechos aislados, pues buscan intimidar, desestabilizar al estado y generar presión al interior de los grupos criminales como parte de sus procesos de organización.

