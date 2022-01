Encuentran cuerpos descuartizados de 2 mujeres en carretera de Ciudad Juárez

CHIHUAHUA.- Los cuerpos descuartizados de dos mujeres fueron localizados este domingo en una carretera del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los restos se encontraban en una bolsa de plástico, tirados sobre la carretera Juárez- Porvenir a la altura del poblado de San Agustín.

Fueron los pobladores de la zona quienes reportaron el hecho a las autoridades, ya que los restos estaban regados sobre la carretera.

Ninguna de las dos mujeres han sido identificadas hasta el momento y se desconoce mayor información sobre este hallazgo.

Al respecto, la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván informó que los integrantes de la Mesa de Seguridad en esa localidad ya trabajan en saber qué es lo ocurrió en este hecho.

Estamos en investigaciones. Como gobernadora, pero también como mujer, ya lo he dicho y lo he prometido y hemos trabajado ya en Ciudad Juárez, no vamos a dejar el tema impune y no vamos a dejar de trabajar más que nada", aseguró Campos Galván.