Encuentran con vida a Salma Karen, joven embarazada que estaba desaparecida en Puebla

Salma Karen Pedroza Polito, es una joven de 28 años con 9 meses de embarazo, que fue reportada como desaparecida el 5 de octubre de 2023. Desde entonces sus familiares buscaron ayuda temiendo por su vida y la de su bebé ya que se encontraba a días de dar a luz.

Por fortuna, un nuevo informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó que Salma Karen fue encontrada con vida en el Estado de México seis días después de su desaparición.

#ÚltimaHora



¡Buenas noticias! Salma Karen Pedroza Polito fue localizada con vida en el Estado de México.



La joven embarazada fue reportada como desaparecida el pasado 5 de octubre en Bosques de Amalucan

La pareja de Salma había recibido una amenaza

El 2 de octubre, la pareja de Salma Karen recibió un mensaje de advertencia "no la volvería a ver". A pesar de no prestar atención al mensaje, Salma desapareció el 5 de octubre. Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión no pudo iniciar una investigación por secuestro, ya que no se solicitó un rescate.

El titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla, Luis Javier Cervantes, informó para Milenio que Karen fue localizada en buen estado de salud y destacó la colaboración entre las autoridades de Puebla y el Estado de México para su localización.

"Tenemos ya la localización de la persona, se encuentra en el Estado de México, debo informar que desde el primer día que conocimos de su ausencia comenzamos las acciones de búsqueda pertinentes... le puedo confirmar que está viva y hasta donde sabemos está sana".

También explicó que para dar con el paradero de Karen hicieron la revisión de cámaras de vigilancia de la zona donde se le vio por última vez además de utilizar binomios caninos.