Encinas niega existencia de confrontación con titular de Sedena por Ayotzinapa

MÉXICO.- Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación y encargado de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, negó la existencia de alguna confrontación con Luis Cresencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, respecto a las investigaciones para conocer lo que sucedió a los estudiantes.

Al término de una reunión en el Palacio Nacional sostenida entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el funcionario declaró:

Yo no me confronto más que contra quienes violaron la ley"

Además, aclaró que diariamente trabaja con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Gabinete de Seguridad y "estamos haciendo un esfuerzo para que todo esto se esclarezca debidamente".



Sobre la reunión con el Presidente dijo que fue para esclarecer todas las dudas que pudieran existir, así como refrendar su compromiso con la justicia.



Señaló que los padres tuvieron un buen ánimo en la reunión siempre críticos, objetivos, demandantes, como debe de ser, porque están exigiendo sus derechos.



Encinas expresó que, junto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos de Independientes (GIEI) se dialoga establecer una ruta trabajo conjunta y siga dando acompañamiento hasta cuando sea necesario.



Recordó que siguen en curso las investigaciones tanto de la FGR como del gobierno de Estados Unidos.

Eso está en curso por parte del gobierno de Estados Unidos, la información que ha proporcionado en la fiscalía está reservada, como parte del proceso de judicialización y se está incorporando en las carpetas de investigación"



Encinas rechaza nepotismo en nombramiento de su hijo como subsecretario de Economía



Por otra parte, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación afirmó que la incorporación de su hijo Alejandro Encinas Nájera, como nuevo subsecretario de Economía, no es un asunto de "nepotismo" y que él no escogió el padre que tiene.



"¿Qué opinión tiene de la incorporación de su hijo como subsecretario de Economía?", se le preguntó a Encinas al término de la reunión entre el presidente López Obrador y los padres de los 43 normalistas.

-Pues un asunto que mejor pregúntale a él, no es un asunto en el que yo haya intervenido.

-¿No hubo nepotismo?, se le insistió.

-Yo no lo contraté, yo me enteré el mismo día que usted.

-¿No tendría que haber una explicación a la ciudadanía?

- ¿Por qué? Para todas las personas. Él no escogió el padre que tiene. Buena suerte"

El pasado 14 de agosto, la secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, presentó a Alejandro Encinas Nájera como el nuevo subsecretario de Comercio Exterior luego de la salida de Luz María de la Mora.

De la Mora se encargaba de las negociaciones con Estados Unidos y Canadá sobre las consultas del T-MEC acerca de la política energética de México.

