En fase 3 Covid-19 podría estar prácticamente en cualquier superficie pública: Infectólogo de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO.-La fase epidemiológica 3 no va entrar en toda la república mexicana al mismo tiempo, ciudades con grandes conglomerados de población como la Ciudad de México serán las primeras.

Estamos a pocas semanas de entrar con fuerza en esta fase para establecerse, por al menos, un par de meses antes de caer su incidencia. Irá brincando poco a poco a otros estados del país”, explicó el doctor Alejandro Macías Hernández, infectólogo de la UNAM.

Nadie debe subestimar lo que va a ocurrir porque el problema existe y debe enfrentarse con ecuanimidad.

Señaló que no hay que exagerar ni ser omisos, “hay que decir que la gran mayoría de los que se infecten de esta enfermedad no van a tener problema serio, algunos presentarán fiebre, un poco de tos, otros ni siquiera lo van a notar; adultos jóvenes, niños y adolescentes probablemente no van a tener ningún problema”.

Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con sectores vulnerables: personas de edad avanzada, con diabetes e hipertensión descontrolada, problemas del corazón y pulmones, con diálisis, tendrán un cuadro más intenso y la probabilidad de que se compliquen. “La enfermedad tratará mejor a quien se encuentre en mejores condiciones físicas”.

De acuerdo con el integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, creada por la UNAM, todo parece indicar que este mes de abril ya estaremos en fase 3.

Algunas otras ciudades lo harán dos o tres semanas después y se mantendría así por 80 días, la incidencia empezará a bajar paulatinamente en el transcurso de los siguientes meses hasta que pase la primera ola, que es la que se espera sea más alta y en el futuro vendrán contagios subsecuentes.

Este es el momento de mantener la guardia en alto, “yo aún veo a gente muy despreocupada en las calles de la Ciudad de México. Hay gente que no tiene necesidad de salir, hay que extremar la posibilidad de estar en casa, en estos momentos el lugar más seguro será la casa, pero no hay que tener pánico. Esta es un infección de la que probablemente muchos nos vamos a infectar y no vamos a tener un problema serio, de lo que se trata es que no nos infectemos todos al mismo tiempo para que las instituciones de salud puedan dar la atención necesaria y no colapsen”, refirió.

Explicó que en fase 3 el virus podría estar prácticamente en cualquier superficie pública, quien salga tiene que extremar las precauciones higiénicas, evitar tocarse los ojos, nariz, boca, y respetar la sana distancia.

“El virus puede estar donde quiera y prácticamente cualquier persona puede tener una infección, con mayor probabilidad quien salga y mantenga su vida social y de trabajo”.

Finalmente, subrayó que como sociedad los mexicanos son solidarios y han resuelto los desastres, “hemos sido modelo de cómo respondemos, vamos hacerlo ahora también pero no hay que olvidar que es un problema que entre todos debemos resolver”.