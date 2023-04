Empresas turísticas falsas entregan a grupos de migrantes con la delincuencia organizada: Gallardo

SAN LUIS POTOSÍ.- Luego de dos días de trabajar en el rescate de un grupo de más de 100 migrantes en Matehuala, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que el estado está dando atención a los indocumentados que estaban secuestrados en diversos puntos.

En una entrevista donde el mandatario se encontraba inaugurando la entrada monumental del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, informó que luego de obtener las declaraciones de los migrantes, las autoridades estatales se han encargado de acompañarles, darles servicio médico y alimentación en un centro de atención del mismo municipio.

Asimismo, expresó que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ya integra la carpeta de investigación para proceder en contra de la empresa Eiffel, pues señaló que se exhibió la forma en la que operan pidiendo hasta 60 mil pesos por persona y los entregan deliberadamente a la delincuencia organizada.

En este sentido, exhortó también al gobierno del estado de Guanajuato a que haga una investigación exhaustiva a estas empresas que falsamente se anuncian como de servicios turísticos, situación que calificó como una "tontería que vayan en un viaje turístico de Guanajuato a Saltillo", pues aseguró que la indagatoria en este caso apunta a que las operadoras de viajes tenían el contacto para entregarlos (a los migrantes) en Matehuala, Saltillo y Doctor Arroyo para que los llevarán al Río Bravo.

El gobernador potosino incluso recalcó que en esta caso no se presentó ninguna denuncia de familiares de los viajeros, porque no eran turistas como la empresa informó en un inicio, y comparó el caso con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Si no había denuncia de familiares quiere decir que no eran mexicanos, recordarán el caso de los 43 luego luego se movilizaron las familias… aquí no, ninguna denuncia porque todos son gente centroamericana y los familiares ni siquiera sabían que estaban perdidos… ellos están con la idea de que los van a llevar a los Estados Unidos", explicó.