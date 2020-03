Empresas deben pagar sueldos completos ante emergencia sanitaria: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que las compañias que estén asentadas en México deben pagar a sus trabajadores el sueldo completo, a pesar de la declaratoria de emergencia sanitaria ante la epidemia por el nuevo coronavirus.

En la conferencia de prensa de este día apuntó:

“Esta declaratoria es de emergencia sanitaria por causas de fuerzas mayor. Empresa que lo intente [no pagar el sueldo completo a sus trabajadores) se va enfrentar en el proceso laboral que va a perder, porque la ley es muy clara , además no nos conviene, no le conviene a las empresas, porque si lo haces destruyes tu empresa, te quedas sin todo el conocimiento, la capacidad de la empresa, es casi como un suicidio”.

Sin embargo, el secretario indicó que existirán compañías que durante este período de suspensión de actividades no esenciales, debido a la emergencia sanitaria no paguen salarios completos, por lo que:

Habrá desde sanciones administrativas, que te pongan una multa, una clausura; hasta inclusive si se demuestra que por razón de que tú hiciste eso, alguien se contagió, puedes tener hasta responsabilidades penales”.

Ebrard Casaubón enfatizó la importancia de Quedarse en casa para disminuir los contagios por la nueva enfermedad:

Entre más efectivo sea este mes de guardarnos todos, más pronto regresaremos a la normalidad”.

Añadió que esto tendrá una repercusión económica para el país, entre más días se extienda la epidemia:

Se tendría un año de dificultad económica y esto podría aumentar la pobreza en México, si no atendemos el llamado de quedarnos en casa".

Finalmente hizo un llamado a "cerrar filas" al sector empresarial y a la población en general para enfrentar esta contingencia.

Las medidas de Seguridad Sanitaria emprendidas por la declaratoria de emergencia sanitaria por fuerza mayor del Consejo de Salubridad General para hacer frente a la epidemia por COVID-19 incluyen la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril, pero mantiene activas todas aquellas actividades esenciales para el funcionamiento del País y la economía.

Con información de Milenio