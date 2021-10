Emilio Lozoya en lujoso restaurante: Así asegura Lourdes Mendoza que consiguió tomar fotos al ex director de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio Lozoya fue captado cenando en un lujoso restaurante y ha generado gran duda cuándo se tomaron esas fotos del ex director de Pemex, por lo que la periodista Lourdes Mendoza explicó cómo consiguió tomar fotos al ex director de Pemex.

Recientemente Lourdes Mendoza difundió varias de esas fotos y mostró el carrete de sus imágenes que muestra datos como la fecha y hora en que fueron tomadas, aunque ella señaló que no estaba en el Hunan cuando el exdirector de Pemex, acusado de recibir sobornos millonarios de la constructora Odebrecht, cenaba con un grupo de personas.





En su columna de este lunes en el diario El Financiero, Mendoza explica que le avisaron que Lozoya estaba en el lugar y por ello acudió ella misma, a constatar la presencia del exdirector de Pemex, y a tomarle fotografías.

"Un comensal del Hunan me dice que tenía enfrente a quien, falsa y dolosamente, me acusó de recibir una bolsa Chanel. Así pues, no podía quedarme con la duda y fui en persona a atestiguar lo que una fuente me decía por WhatsApp" escribe.

¿Cómo consiguió Lourdes Mendoza las fotos de Emilio Lozoya en lujoso restaurante?

Lourdes Mendoza Narra después que se traslada al restaurante. Prácticamente se mete sin reservación y lo encuentra, lo confronta y sale del lugar. Posteriormente, ella enfrentó cuestionamientos de simpatizantes del gobierno federal sobre la autenticidad de las fotografías, por lo que debió mostrar varias capturas desde su teléfono de las fotografías.

"Llegué minutos antes de las 20:00 horas, me puse mi tapabocas, recibí el boleto del valet parking y entré. La señorita que te recibe no estaba, pero me interceptó unos pasos después. -Buenas noches, señora. ¿Ya la esperan? -Sí, vengo con Lozoya-, respondí. Ella se fue a checar la lista, yo recorrí con la mirada el salón principal, entrando a mano izquierda y nada. Otra persona, ahora un hombre, me dijo: -¿A quién busca? -A Lozoya, pero no lo veo, seguro está en la terraza-, contesté", escribe este lunes.

Narra después que Lozoya estaba en "tremenda fiesta, ligando y comiendo el pekin duck del lugar. Afirma además que una de las mujeres que estaba con Lozoya es Doris Beckmann, además de Lore Guerra Audrey.

AMLO condena cena de lujo de Lozoya en el Hunan

El presidente López Obrador esta mañana dijo que las fotografías de Lourdes Mendoza representan una escena que si bien no es ilegal, sí es inmoral. Además, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre el caso.

Poco después de las 12 del día, la Fiscalía informó en un comunicado que Lozoya tiene una prórroga para recabar pruebas a su favor que vence el próximo 3 de noviembre, y que como testigo ha aportado diversas pruebas que se han ido desahogando; "lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht”.