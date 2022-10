Elena Poniatowska está decepcionada de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La escritora mexicana ha tenido una relación muy particular con el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de los años. Mientras que ha expresado sentir simpatía y admiración por el mandatario, también ha emitido duras críticas hacia la administración de AMLO, en especial hacia sus conferencias matutinas.

Sin embargo, durante su rueda de prensa en la Feria Internacional del Libro en Monterrey (FILMTY) 2022, la escritora de La noche de Tlatelolco arremetió de nuevo contra el presidente. Esta vez, condenó el desinterés por parte del gobierno en apoyar la cultura.

No ha hecho nada de lo que esperábamos por la cultura. No se ha ocupado de la cultura. Tanto él como su mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, son historiadores, pero no se ha visto un empujón hacia la cultura, un interés. Es una pérdida, yo creo, y un error, afirmó.