Elba Esther Gordillo dice que apoyó a AMLO y se arrepiente

La exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, aseguró durante una entrevista con Carlos Loret de Mola que estaba arrepentida de haber apoyado al presidente Andrés Manuel López obrador.

La exlíder aseguró que apoyó al presidente sin pedir nada a cambio, "con la esperanza de un cambio", detalló.

Al ser cuestionada por el entrevistador sobre ¿cómo le fue?, indicó que le fue como a todos los mexicanos "mal, triste".

Lamento mucho que tanto sueño, tanta esperanza, tanta expectativa, se tire por rencores por equívocos emocionales", aseguró.

Entre otros temas, Gordillo habló sobre su paso por la penitenciaría de Santa Martha Acatitla. "Nunca se pierde la libertad interna, ¿pero perder la libertad física?, no ver llover, no ver el sol, no tener libertad para muchas cosas es algo muy duro", manifestó.