El verdadero “Sick Boy” es inocente, el presunto homicida usó su nombre de luchador

CIUDAD DE MÉXICO.- "Sick Boy", luchador regiomontano que actualmente milita en la Arena Naucalpan, aseguró sentirse molesto y consternado al ser relacionado con la detención de Carlos "N", presunto extorsionador y homicida detenido hace unos días en Álvaro Obregón.

Esto luego de que en diversos medios de comunicación se utilizó su imagen debido a que el imputado se identificó con el nombre de "Sick Boy", pero no se trata de la misma persona.

El pasado viernes, un taxista fue golpeado hasta la muerte por los integrantes de una familia de extorsionadores conocida como "Los Naranjos".

Según los primeros informes emitidos tras conocerse el caso, salió a relucir que uno de los integrantes del grupo criminal se dedicaba a la lucha libre quien tras revelar su nombre de batalla provocó serios problemas al gladiador integrante del Grupo Internacional Revolución IWRG.

En entrevista, el original Sick Boy, cuyo nombre real es Esteban Gutiérrez y quien es conocido con ese personaje desde 2006, vio con preocupación cómo fue inmiscuido en un hecho que es ajeno a su persona.

Esto me está afectando como no tienen idea en la cuestión familiar, personal y laboral porque se me está acusando de un homicidio. Aunque lo hayan detenido están usando mis imágenes lo cual me está perjudicando bastante", dijo.