"El problema es conmigo, no con él": AMLO señala que los ataques a su hijo son "una cobardía"

ACAPULCO, Guerrero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los ataques en contra de Jesús Hernesto, su hijo menor de edad, son una cobardía de parte de sus rivales.

Ayer mi pobre hijo, que lo amo, está excedido de peso, ya saben cómo es la edad de adolescencia, ah sale una foto y con saña lo atacan, eso es una cobardía, el problema es conmigo, no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia", expuso el presidente golpeándose el pecho con la mano y con un tono molesto.

Te puede interesar: Políticos defienden a Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO tras burlas por su físico

El mandatario se refirió al tema durante la inauguración de la primera etapa del libramiento La Venta-Coyuca.

“No le tienen amor al pueblo"

Lo entiendo, es su grado de desesperación, porque no pueden y no pueden porque no le tienen amor al pueblo".

Por ese motivo, comentó, aunque continúen "las campañas negras, las calumnias, vamos a salir siempre ilesos".

Los ciudadanos que asistieron a este sitio empezaron a gritar: "No estás solo, no estás solo, no estás solo", en señal de apoyo.

Ayer sábado en redes sociales circularon fotos y mensajes ofensivos en contra del hijo del mandatario.

Varios miembros del gabinete, funcionarios y amigos de la familia mostraron su repudió por esos contenidos y condenaron los hechos.