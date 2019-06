El gobierno no intervino en las elecciones: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El gobierno federal no tuvo injerencia en las elecciones que se realizaron este domingo en seis estados, pues “no me metí a opinar en nada”, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Grupo Healy le preguntó al Presidente su balance sobre las elecciones y si consideraba que había influido el “efecto AMLO” como varios analistas aseguran.

No quiero opinar sobre eso, porque no me metí a opinar en nada y dimos la instrucción, y estamos muy conscientes de que el gobierno no debe intervenir en las elecciones”, dijo.

Y siguió: “la cuarta transformación significa establecer una verdadera democracia, que no haya compra de votos, que no haya acarreos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que no se utilice el presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos, que no se rellenen urnas, que no se falsifiquen actas; todo eso que pasaba antes”.

Este domingo el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) habría logrado la victoria en Baja California y en Puebla, entidades en donde se votó por la gubernatura, de acuerdo con los datos preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE).

López Obrador aseguró que hasta el momento no ha hablado con los candidatos de Morena en Puebla Miguel Barbosa Huerta y Jaime Bonilla Valdez en Baja California.

“No he podido hablar con los candidatos, porque quiero que pase el tiempo. Que sean las autoridades electorales las que resuelvan con absoluta, plena independencia, que no se meta el Ejecutivo. Esto es parte de los nuevos tiempos en el proceso electoral”, dijo.

El Presidente celebró que las elecciones se hayan llevado en calma, aunque lamentó un hecho violento en un municipio de Puebla.

“En lo general bien, no hubo injerencia del gobierno federal, esto es inédito, ninguna dependencia del gobierno federal participó antes o durante el proceso electoral en los estados. Lo subrayo, es inédito, se garantizó el voto libre, secreto, de los ciudadanos, y el informe que tengo es que la jornada de ayer transcurrió en paz”, dijo.