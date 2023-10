El día en que la SCJN condenó quema de la piñata de Norma Piña en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que una piñata del presidente Andrés Manuel López Obrador fuera quemada durante una protesta en Ciudad de México este lunes, muchas personas recordaron un hecho similar sucedido el pasado mes de marzo con la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña.

Fue el pasado 18 de marzo que durante un acto convocado por el mandatario, en el marco del aniversario 85 de la Expropiación Petrolera, un grupo de protestantes mostraron una piñata de cartón con el rostro de la ministra y empezaron a golpearla, para terminar prendiendole fuego al termino del evento.

De inmediato, el acto fue compartido en redes sociales y despertó fuertes críticas hacia los participantes, pero también contra el presidente López Obrador, por presuntamente permitir dichos pronunciamientos de violencia en un evento público.

Pese a que AMLO, durante su conferencia matutina, rechazó por completo la quema de la piñata con el rostro de la ministra Norma Piña, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) salió a la defensa de su Ministra Presidenta y condenó la acción de odio.

Preocupa a este Poder de la Unión que el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional redunde en una confrontación, no sólo institucional, sino entre los mexicanos", se lee en un comunicado. "La violencia, de cualquier tipo, es uno de los obstáculos para el cumplimiento de los objetivos que nos unen como mexicanas y mexicanos".

Por otro lado, el presidente consideró que "este tipo de actos" no son adecuados y que "hay formas de protestar sin llegar a esos extremos".

Nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer, y nosotros no podemos actual de la misma manera", afirmó en rueda de prensa.