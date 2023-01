El día en que intentaron matar a Ovidio Guzmán en Plaza Delta de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la recaptura de Ovidio Guzmán, mejor conocido como "El Ratón", hijo de "El Chapo" Guzmán, múltiples historias han salido a la luz y la del día en que intentaron matarlo en la Cdmx es una de ellas.

"El Ratón" caminaba tranquilamente y sin problemas por las calles de la Ciudad de México, según las fuentes. Sin embargo, no sólo era buscado por las autoridades federales para detenerlo, sino que también lo era por "gatilleros" experimentados de Tijuana, Sinaloa y Sonora para asesinarlo.

El 28 de octubre del 2021, de hecho, estuvieron a sólo unos metros de él con la orden de matarlo afuera de Plaza Delta; sabían de su fascinación por los pasteles del Cheesecake Factory y era ahí donde lo esperaban.

Ese día, según los reportes de inteligencia de la Marina y la Sedena, los sicarios recibieron la instrucción de "no hacer cagadero", pues había mucha gente y no querían que terceras personas resultaran lesionadas, por lo que optaron por seguirlo. No obstante, el desconocimiento de los gatilleros de las calles de la CDMX (tenían sólo unos días de haber llegado con la encomienda de matarlo) provocó que lo perdieran de vista.

Luego, según el informe, Ovidio fue alertado y regresó a Culiacán.

Investigación Federal

La investigación federal (de la cual EL UNIVERSAL tiene copia) detalla que los gatilleros llegaron entre el 14 y 15 de octubre de ciudades del norte del país, todos contratados por una persona a quien sólo identifican como "El Flaco". Éste les pago los vuelos, hospedajes y viáticos.

Durante esa semana siguieron al "Ratón" y detectaron que se "movía" en las inmediaciones de la colonia Nápoles con escoltas y dos vehículos blindados, una camioneta Mercedes Benz y una Land Rover.

En los teléfonos celulares decomisados a los gatilleros que lo intentaron matar, y que luego fueron detenidos por efectivos de la Marina, encontraron imágenes y conversaciones con "El Flaco", a quien le informaban de todo: dónde vivía, a qué hora salía a comer, con quién se reunía, a qué policías locales y de la Fiscalía sobornaba, dónde cenaba, de sus parejas sentimentales, así como de las casas en las que pernoctaba; cada tercer día cambiaba de domicilio y las intercalaba con hoteles y moteles de la misma zona.

En los teléfonos también se observaron fotos de Ovidio, de sus vehículos, quiénes eran sus guardaespaldas, etc.

Hacer el trabajo de cerca

En uno de los mensajes destacan los asesinos que ya había "palmeado" la camioneta en la que viajaba, y se percataron de que tenía tan alto blindaje que las armas que traía (9 milímetros, para moverse sin problemas en la ciudad) no iban a hacerle nada.

Fue entonces que decidieron hacer el trabajo de cerca, pero ante el temor de matarlo frente a tanta gente en el Cheesecake Factory de Plaza Delta, decidieron mejor no hacerlo.

Con base en la información recabada, se sabe que "El Flaco" es un lugarteniente del Mayo Zambada y de Caro Quintero, a quien le dieron la instrucción de eliminar a Ovidio. Sin embargo, el operativo para realizar ese trabajo en la Ciudad de México falló.

Fueron estos mismos sicarios quienes, de manera anónima, denunciaron diversos puntos de almacenamiento, bodegas y casas de seguridad de los "Chapitos" en la Ciudad de México, lo que más tarde derivó en la desmantelación de ese grupo criminal, así como sus intenciones de establecerse en la Cdmx.

