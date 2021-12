"El PRI ultrajó a mi padre": Colosio Riojas tras dichos de Alejandro Moreno

NUEVO LEÓN, México.-Luis Donaldo Colosio Riojas aseguró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha "ultrajado" el nombre de su padre, quien fue asesinado en 1994 durante un acto de su campaña en Lomas Taurinas.

En entrevista con Azucena Uresti de Milenio Televisión, el ahora alcalde de Monterrey acusó que el partido tricolor ha mal utilizado el nombre de Colosio Murrieta para propósitos electorales.

Cabe destacar que estas declaraciones surgen luego de que Alejandro Moreno Cárdenas asegurara que el nombre del político nacido en Magdalena de Kino le pertenece al PRI.

Asume que eso (el nombre) les pertenece cuando realmente lo han ultrajado en muchas ocasiones, expresó el edil emecista.

"Moreno está hablando en tiempos diferentes": Colosio

Respecto a los dichos del dirigente nacional del PRI en cuanto a que Colosio Riojas no es conocido en el País, el alcalde de Monterrey respondió que Moreno "está hablando en tiempos diferentes".

"Sigue hablando de temas del pasado cuando nosotros estamos hablando del futuro (...) Me llamo como me llamo; sin embargo, que mi trabajo me defina", agregó.

Por último, Luis Donaldo Colosio Riojas afirmó que él no milita en el PRI sino en Movimiento Ciudadano porque se encuentra "en la plataforma que le ha dado la oportunidad de ser él mismo".