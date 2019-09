"El Bronco" dice que AMLO debe atreverse a reforma de coordinación fiscal

NUEVO LEÓN.- En México se debe hacer una reforma fiscal, porque hay que “atreverse” a repensar la política de redistribución de aportaciones fiscales; entre los estados no da resultados porque a quienes más dan a la Federación se les debería otorgar más recursos para no frenar su crecimiento, dijo el gobernador de nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco".



Al término de la inauguración del 26 Congreso del Comercio Exterior Mexicano que organizó el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) el gobernador comentó:



"La coordinación fiscal no está funcionando y no ha funcionado, entonces es tiempo de empezar ese debate nacional respecto a una nueva coordinación fiscal que permita que los estados que más crecen tengan condiciones de no detener el crecimiento".



"El Bronco" consideró que a los estados del Norte del País no se les toma tanto en cuenta y son los que más crecen y a los que no se les puede frenar su crecimiento.



Explicó que "es injusta la relación que tiene la federación con el resto de los estados porque no se ha atrevido la federación a cambiar el régimen fiscal y lo tiene que hacer, la federación no es dueña de la voluntad de los mexicanos, debe impulsar las regiones del país, debe impulsar las regiones del País".



El gobernador dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe "atreverse" a llevar a cabo la reforma fiscal, porque "es ingrato que estados como Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México que aportamos mucho a la federación en el retorno, que lo queremos gastar en infraestructura" se les regrese menos que a otros estados.



Recordó que, por ejemplo, por cada peso que aporta a Jalisco se le dan 1.2 pesos, y a Nuevo León 20 centavos, mientras que a Oaxaca que es el que no aporta le otorgan 2.50 a 3 pesos, situación que debe revertirse sin afectar a los estados que menos tienen.



Al referirse al crecimiento del país, dijo que la gente para ser feliz requiere dinero en la bolsa, porque solamente ello da la felicidad, "dinero mata carita", ya que solamente con recursos se pueden mejorar las condiciones de vida de una familia o llevar a la esposa al cine.