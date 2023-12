Efemérides del 4 de diciembre: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 4 de diciembre, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1700 y 2022.

1700

1791.- El dominical del diario británico The Observer publica su primer ejemplar.

1800

1808.- Guerra de la Independencia. Napoleón entra en Madrid.

1816.- James Monroe es elegido presidente de EEUU.

1870.- Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II de Italia, acepta oficialmente su designación para ocupar el trono de España, tras haber sido elegido por el Parlamento el 16 de noviembre de ese año.

1876.- Se crea en Bruselas la compañía de coches cama Wagons-Lits.

1881.- Primera publicación del diario californiano Los Angeles Times.

1900

1910.- Inauguración de la basílica argentina de Nuestra Señora de Luján, centro de peregrinaciones a 60 kilómetros de Buenos Aires.

1969.- Fred Hampton, activista y residente del Black Panther Party de Illinois, es asesinado por el FBI y la Policía de Chicago mientras dormía.

1972.- El presidente hondureño Ramón Ernesto Cruz es derrocado por un golpe de Estado promovido por Oswaldo López Arellano.

1978.- España aprueba la primera Ley de Partidos Políticos de la transición de la dictadura a la democracia.

1980.- Muere el primer ministro luso Francisco Sa Carneiro en un sabotaje a su avión junto con el ministro de Defensa Adelino Amaro da Costa y cinco personas más.

1983.- Jaime Lusinchi, del Partido Acción Democrática, gana las elecciones presidenciales de Venezuela.

1985.- Santiago de Compostela es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

1988.- Carlos Andrés Pérez, socialdemócrata, gana las elecciones presidenciales de Venezuela por segunda vez, la primera en 1973.

1991.- Pan Am, la principal aerolínea de los Estados Unidos se declara en bancarrota y deja de operar.

1992.- Tropas estadounidenses, autorizadas por la ONU, llegan a Somalia para pacificar el país.

1996.- Gobierno y guerrilla de Guatemala firman en Oslo la paz tras 36 años de guerra civil.

2000

2003.- EEUU suprime los aranceles a la importación de acero.

2005.- El Movimiento V República, partido fundado por Hugo Chávez, gana las elecciones legislativas tras retirarse la oposición los comicios.

2010.- El Gobierno español declara el estado de alarma, por primera vez en la democracia, a causa del plante masivo de controladores aéreos.

2012.- El tifón "Bopha" toca las costas de Filipinas y en tres días causa más de 1.000 muertos y 800 desaparecidos.

2013.- Hallan en Atapuerca (Burgos), ADN humano de 400.000 años, el más antiguo conocido.

2015.- Fredy Armando Valencia Vargas, conocido como el "Monstruo de Monserrate" de Bogotá, confiesa el asesinato de siete personas, aunque las víctimas podrían ser al menos 16.

2016.- Matero Renzi anuncia su dimisión como primer ministro italiano tras perder el referéndum sobre la reforma de la Constitución.

2017.- El Tribunal Supremo de EEUU autoriza la aplicación integral del tercer veto migratorio del presidente Donald Trump.

2018.- Dimite la vicepresidenta de Ecuador María Alejandra Vicuña, por una denuncia de supuesta corrupción.

2022.- Mueren 33 al quedar sepultadas en el autobús en el viajaban por un deslizamiento de tierra en Pueblo Rico, Colombia.

NACIMIENTOS

1866.- Vasili Kandinski, pintor ruso precursor de la pintura abstracta.

1875.- Rainer María Rilke, escritor checo.

1892.- Francisco Franco Bahamonde, dictador español.

1898.- Xavier Zubiri, ensayista y filósofo español.

1927.- Rafael Sánchez Ferlosio, escritor español.

1945.- María Isabel Llaudés "Karina", cantante española.

1949.- Jeff Bridges, actor estadounidense.

1954.- Alfredo Evangelista, boxeador uruguayo nacionalizado español.

1958.- Luis García Montero, poeta español.

1963.- Sergey BHubka, exatleta de salto con pértiga ucraniano y plusmarquista mundial de la modalidad.

1969.- Jay-Z, rapero estadounidense

DEFUNCIONES

1642.- Cardenal Richelieu, estadista francés.

1679.- Thomas Hobbes, filósofo inglés.

1951.- Pedro Salinas, poeta español.

1984.- John Rock, científico estadounidense, descubridor de la píldora anticonceptiva femenina.

1987.- Rouben Mamoulian, cineasta estadounidense.

1993.- Frank Zappa, músico y cineasta estadounidense.

1995.- Robert Parrish, editor, cineasta y actor estadounidense.

2007.- Carlos "Patato" Valdés, músico cubano.

2014.-Andrea D'Odorico, escenógrafo italiano.

2016.- Ferreira Gullar, poeta brasileño.

2021.- Martha De Laurentiis, productora de cine estadounidense.

CELEBRACIONES

Día Internacional de los Bancos

El Salvador: Día del Bombero.

México: Día del Trabajador Hacendario.

Guatemala: Inicia Maratón del Juguete.

Uruguay: Día del Publicista.

España: Día del Minero.

Tonga: Aniversario de la coronación del rey Jorge Tupou

SANTORAL CATÓLICO

San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia (c. 750).

santa Bárbara de Nicomedia, virgen y mártir (s. III/IV).

san Heraclas de Alejandría, obispo (247/249).

san Melecio de Sebastopol, obispo (s. IV).

san Félix de Bolonia, obispo (431/432).

san Apro de Vienne, presbítero (s. VII).

san Sigiramnio de Longoret, peregrino y abad (s. VII).

santa Adrehildis o Ada de Le Mans, abadesa (c. 692).

san Sola de Ellwangen, presbítero y eremita (794).

san Juan el Taumaturgo, obispo (s. IX).

san Annon de Colonia, obispo (1075).

san Osmundo de Salisbury, obispo (1099).

san Bernardo de Parma, obispo (1133).

beato Pedro Pectinario, religioso (1289).

beatos Francisco Gálvez, Jerónimo de Angelis y Simón Yempo, mártires (c. 1622/1623).

beato Adolfo Kolping, presbítero (1865).

san Juan Calabria, presbítero (1954).

