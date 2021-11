Edomex comenzará pronto a vacunar a menores de entre 15 y 17 años contra el Covid-19

ESTADO DE MÉXICO.-Dentro de las próximas semanas el gobierno del Estado de México comenzará a vacunar contra el Covid-19 a jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, informó Ricardo de la Cruz Musalem.

Se estima que sean un total de un millón 900 mil los jóvenes sin comorbilidades de este rango de edad que serán vacunados contra el coronavirus.

Jóvenes en anexos y centros de rehabilitación también serán vacunados

En entrevista para El Universal, Musalem mencionó que también se planea inmunizar contra el Covid a 700 personas que se encuentran en anexos o centros de rehabilitación por adicciones, así como a mujeres menores de 17 años que se encuentran embarazadas.

Sobre los establecimientos que tratan a jóvenes con algún problema de drogas o adicciones, se cuenta con 31 registrados.

Aún no es posible contabilizar al total de mujeres menores de 18 años de edad embarazadas

Por su parte, el subsecretario de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Víctor Durán, dijo hasta el momento no se cuenta con un censo de mujeres menores de 18 años que están embarazadas, pues muchas de ellas aún no van a su primera cita con el doctor o la mayoría no han acudido “por pena o porque no han informado a sus padres que se encuentran embarazadas”.

De la Cruz Musalem precisó que es a partir de la planeación que hizo el gobierno federal, que todos los niños que están dentro del rango de 15 a 17 años de edad que no tienen comorbilidades podrán recibir la vacuna contra el coronavirus en las próximas semanas.

Señaló que la vacunación dependerá del número de menores que están considerados en el padrón y será en módulos de vacunación como los que se han establecido con el resto de los grupos etarios.