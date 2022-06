Edomex: Ya hay fecha de vacunación para niños de 10 y 11 años

Estado de México.- La vacunación contra el Covid-19 para niñas y niños de 10 y 11 años de edad en el Estado de México se realizará del miércoles 29 de junio al martes 5 de julio en 34 municipios, informaron autoridades del gobierno estatal y de México, en un comunicado conjunto.



El orden de vacunación se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido y únicamente podrán recibir la vacuna en su municipio de residencia presentando CURP o acta de nacimiento, comprobante de domicilio y el expediente impreso con código QR del sitio www.mivacuna.salud.gob.mx, puntualizaron autoridades federales y estatales.



Los menores deberán acudir acompañados de una persona mayor de 18 años, preferentemente su madre, padre o tutor, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.



En Coyotepec, Melchor Ocampo, Tepotzotlán, Teoloyucan, Apaxco, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, Tequixquiac y Tonanitla, los menores de 10 y 11 años de edad cuyo apellido inicie con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M deberán acudir el 29 de junio y con N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z el 30 de junio.



Niños y niñas de 10 y 11 años de edad de Cuautitlán, Tultepec, Aculco, Chapa de Mota, Jilotepec, Polotitlán, Soyaniquilpan, Timilpan, Villa del Carbón, Acambay, Atlacomulco, El Oro, Temascalcingo, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, San Felipe del Progreso y San José del Rincón cuyos apellidos inicien con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I el 29 de junio; con J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q el 30 de junio ; R, S, T, U, V, W, X, Y, Z el 1 de julio.



En tanto que los menores de 10 y 11 años de Huehuetoca, Tecámac y Zumpango cuyos apellidos inicien con las letras A, B, C, D deben acudir el 29 de junio; E, F, G, H, I el 30 de junio; J, K, L, M, N, Ñ el 1 de julio; O, P, Q, R, S el 4 de julio y T, U, V, W, X, Y, Z el 5 de julio, indicaron autoridades del Gobierno de México y mexiquenses.



Los menores nacidos en el 2012 y 2011 de Cuautitlán Izcalli y Tulltitlán deben acudir a vacunarse el 30 de junio si la primer letra de su apellido inicia con A, B, C, D, E, F ; el 1 de julio los de G, H, I, J, K, L; mientras que con M, N, Ñ, O, P, Q, R el 4 de julio y con S, T, U, V, W, X, Y, Z el 5 de julio, informaron.

Las autoridades federales y estatales reiteraron que la vacuna es gratuita y segura, por lo que no es necesario pernoctar o llegar de madrugada a los módulos y, en la medida de lo posible, tratar de escalonar su arribo para no exponerse a largas filas o aglomeraciones que pongan en riesgo su salud, además de acudir desayunados y, en caso de estar en algún tratamiento, tomar puntualmente sus medicamentos.



A las y los mexiquenses de los municipios restantes les pidieron ser pacientes y estar atentos a las fechas en que se vacunarán en sus localidades, las cuales serán anunciadas únicamente a través de medios oficiales.



Exhortaron a la población a continuar con las medidas sanitarias preventivas, aún después de haber sido vacunados, como el uso correcto de cubrebocas, caretas y/o goggles, lavado frecuente de manos y mantener la sana distancia.