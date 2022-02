Edomex: Recuperan tráiler robado y detienen a dos hombres que habrían secuestrado al chofer

ESTADO DE MÉXICO.-Agentes de la Policía Municipal de Ecatepec recuperaron un tráiler robado y detuvieron a dos sujetos que habrían privado de su libertad al chofer sobre la carretera Lechería-Texcoco.

Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Ecatepec, indicó que a través del Centro de Mando, los agentes municipales fueron alertados que sobre la citada vialidad se había cometido el robo de un tráiler con góndola, por lo que se colocaron diversos filtros de seguridad para interceptar el vehículo pesado.

A la altura de la avenida Prolongación Primero de Mayo, los elementos de seguridad se percataron que un auto tipo Tsuru circulaba con la puerta del conductor abierta y que del interior provenían gritos de auxilio, por lo que decidieron detener la marcha del vehículo.

Al aproximarse, los policías observaron que en la parte posterior del auto se encontraba una persona amordazada, la cual refirió no conocer al conductor ni al copiloto. "Yo no vengo con ellos, me bajaron de mi camión y me tienen aquí encerrado", acusó.

Recuperan tractocamión

Tras estos hechos fueron detenidos Andrés "N" y Hassen "N", quienes al ser inspeccionados les fue encontrado una réplica de arma de fuego, así como las identificaciones y teléfono del operador que mantenían privado de su libertad, por lo que fueron trasladados al Ministerio Público de San Cristóbal por el delito de secuestro exprés.

Al arribar a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la víctima se comunicó con su empresa, Transportes Santa Fe Del Sureste SA DE C.V., la cual proporcionó la ubicación del tractocamión y la góndola, logrando recuperarlo en la carretera México-Pachuca, a la altura del fraccionamiento Los Héroes Ecatepec Primera Sección.