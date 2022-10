Edomex: Policías encuentran a león en obra negra en medio de operativo de búsqueda 

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes se informó que elementos de la policía, quienes se encontraban buscando a un albañil, el cual está desaparecido desde marzo de este año, pero localizaron a un león que vivía encerrado en un domicilio del municipio de Chalco.

#VIRAL



Buscaban a un DESAPARECIDO y encuentran un LEÓN



Ocurrió en la colonia San Pablo Atlazalpan Barrio de Axalco, municipio de #Chalco #EdoMex



Agentes catearon una casa en busca de Luis Alfredo Lobaco Gutiérrez y hallaron al felino. pic.twitter.com/PyhpGWc3Am — ���������� ����ú�� �������� (@davosv2004) October 24, 2022

¿Qué se sabe de este hombre desaparecido?

Todo esto ocurrió cuando agentes de la Fiscalía acudieron a la colonia San Pablo Atlazalpan, del barrio de Axalco, con el fin de poder localizar al albañil Luis Alfredo, quien había salido de su domicilio en busca de trabajo y ya no regresó.

Luis Alfredo, de 28 años de edad, había sido citado por quienes supuestamente lo querían contratar para que realizara un trabajo de albañilería. Sus familiares lo vieron salir de su casa a borde de un vehículo en el que sería llevado al lugar donde estaba la obra.

En medio del operativo

Fue durante este operativo de búsqueda, cuando los oficiales acudieron al mencionado domicilio, y fue aquí donde encontraron al animal, este permanecía en el patio del predio bardeado, donde estaba una construcción sin terminar y las condiciones no eran las adecuadas para un león.

La policía de Chalco, #Edomex, encontró a un león en mal estado en un predio del poblado San Pablo Atlazalpan mientras catearon el lugar en búsqueda de un joven desaparecido hace medio año. pic.twitter.com/rQWyy76Fbh — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) October 24, 2022

Trascendió que se trata de un animal adulto que padece desnutrición y al que solo lo alimentaban con agua.

Tras el hallazgo, se dio aviso a la Procuraduría de Protección al Ambiente para que acuda al sitio. Mientras, los agentes continúan en la búsqueda del desaparecido.

Te puede interesar: Policía abate a tigre "comehombres" en India